تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل الفريق الذي سيواجه به سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويشهد تشكيل الأهلي غياب عدد كبير من عناصر الفريق الأساسية في ظل تواجدهم رفقة منتخب مصر الأول.



وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد سيحا

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد -أحمد رمضان بيكهام- أشرف داري - محمد شكري

في خط الوسط: أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر

في خط الهجوم: جراديشار