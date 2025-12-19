عروض قوية تهز القلعة البيضاء.. عبدالمجيد في طريق الاحتراف والزمالك يفتح ملف البدلاء

بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك مبكرا للبحث عن بديل محتمل لحسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم تحسبًا لرحيله إلى أحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات المقبلة خاصة في ظل التوقعات بتألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهو ما قد يعجل بخطوة الاحتراف الخارجي مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

عبد المجيد: الاحتراف الأوروبي هدفي الوحيد

وأكد حسام عبد المجيد لإدارة الزمالك أن فكرة اللعب لأي نادي داخل مصر غير مطروحة تماما بالنسبة له، مشددا على أن طموحه ينحصر في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي وبناء مسيرة قوية خارج القارة الإفريقية خاصة مع اعتباره عنصرا أساسيا في صفوف المنتخب الوطني.

عروض منتظرة بعد أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن تتلقى إدارة الزمالك عروضا رسمية لضم اللاعب عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في المغرب حيث يعد عبد المجيد من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب وهو ما يعزز فرص تسويقه خارجيا.

موقف الزمالك من بيع اللاعب

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لا تمانع رحيل حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشرط وصول عرض مالي مناسب يعكس قيمة اللاعب الفنية واسم النادي مؤكدا أن القرار النهائي سيكون مرتبطا بالعائد المادي ومدى جدية العرض المقدم.

بدائل محلية على طاولة الزمالك

وفي إطار الاستعداد لأي تطورات محتملة وضعت إدارة الزمالك عدة أسماء محلية بارزة ضمن دائرة الترشيحات لتعويض رحيل حسام عبد المجيد وجاء على رأسها:

هادي رياض.. خيار بارز من بتروجت

يعد هادي رياض مدافع فريق بتروجت من أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية حيث نال إشادة داخل أروقة الزمالك وتم ترشيحه كخيار أول لتعويض الرحيل المحتمل لعبد المجيد.

كالوشا.. صلابة دفاعية من إنبي

كما دخل كالوشا قلب دفاع فريق إنبي دائرة اهتمام الزمالك في ظل مستواه المميز وقدراته الدفاعية القوية خاصة أنه يعد من العناصر الشابة الواعدة في الدوري المصري.

الزناري.. عودة محتملة من الإعارة

ويظل خيار عودة مصطفى الزناري مطروحا بقوة حيث يلعب المدافع حاليًا ضمن صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، ومن الوارد استعادته خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم الخط الخلفي للفريق الأبيض.

خطة استباقية لحماية دفاع الزمالك

وتأتي تحركات الزمالك في إطار خطة استباقية للحفاظ على استقرار الخط الدفاعي وضمان وجود بدائل جاهزة في حال حسم حسام عبد المجيد قراره بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال يناير المقبل.