القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
حوادث

أحكام وتهديد بالقتـ.ل.. القصة الكاملة للقبض على والدة شيماء جمال

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
ندى سويفى

تصدرت والدة الاعلامية شيماء جمال تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مسلسل ورد وشيكولاتة وظهورها في العديد من وسائل الاعلام تروي تفاصيل مقتل ابنتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس إلقاء القبض على ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال عقب تهديدها محامي وصديقة ابنتها في لقاء تليفزيوني.

وتبين ان والدة شيماء جمال تم ضبطها بسبب ادعاءها بحيازة سلاح ناري مرخص منذ ١٨ سنة وهددت به صديقة ابنتها ومحامي القاضي ايمن حجاج المنفذ بحقه حكم الاعدام لقتل شيماء جمال.

وتلين بعد ضبطها طلبها في قضيتي إيصالات أمانة بإجمالي أحكام حبس ٥ سنوات، بخلاف سابقة اتهامها في قضايا آداب وسرقة وضرب.

وفي اول تعليق له على القبض على والدة الاعلامية شيماء جمال قال إبراهيم طنطاوي المحامي أنه وعلياء سلامة صديقة الإعلامية الراحلة تقدما ببلاغ عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منذ 48 ساعة عقب مشاهدة مقطع فيديو تهددهما فيه والدة شيماء جمال

وقال طنطاوي أنه شاهد مقطع الفيديو أمس الأول وفوجئ بماجدة الحشاش والدة شيماء جمال تهدده وعلياء سلامة بالقتل بسلاح ناري تمتلكه ما دفعهما لابلاغ وزارة الداخلية حتى القي القبض عليها اليوم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على والدة الإعلامية شيماء جمال ماجدة الحشاش، 60 عامًا، بسبب تصريحها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد صديقة ابنتها ومحامي.

تعود البداية بعد تصريحات والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم ايمن حجاج، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، وسبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة".

كما تبين أن المتهمة مطلوب التنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبضبطها ومواجهتها، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما جاء بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد، كما اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

