شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب أبو الحسن رجب، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى دشنا المركزي بمحافظة قنا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الطبيب أبو الحسن رجب توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري تزامن مع تأدية عمله في إحدى القوافل العلاجية بمحافظة قنا.

طبيب قنا

محافظ قنا يقرر إطلاق اسم الطبيب شهيد العمل على الوحدة الصحية بالقناوية



وفي وقت سابق نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى دشنا المركزي، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابا جللا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني.



صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني



كما أصدرت المؤسسات الرسمية متمثلة فى مديرية الصحة ونقابة الأطباء العامة ونقابة أطباء قنا، بيانات رسمية تنعى الفقيد الراحل، مع دعوات بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع الرحمة والمغفرة، ويجعل ما حدث فى ميزان حسناته.



وكان الطبيب الفقيد، أصيب بطلق ناري، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل الطبيب إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئة.

وبعد يومين من العلاج تم تحويل الطبيب المصاب إلى القاهرة للحصول على علاج متقدم، فى محاولة لإنقاذ من الرصاصة التى استقرت فى جسده.

وتمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى جسد الطبيب.