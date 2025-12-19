قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا

الطبيب أبو الحسن رجب
الطبيب أبو الحسن رجب
عبدالصمد ماهر

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب أبو الحسن رجب، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى دشنا المركزي بمحافظة قنا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الطبيب أبو الحسن رجب توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري تزامن مع تأدية عمله في إحدى القوافل العلاجية بمحافظة قنا.

طبيب قنا 

محافظ قنا يقرر إطلاق اسم الطبيب شهيد العمل على الوحدة الصحية بالقناوية
 

 وفي وقت سابق نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى دشنا المركزي، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابا جللا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني.


صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
 

كما أصدرت المؤسسات الرسمية متمثلة فى مديرية الصحة ونقابة الأطباء العامة ونقابة أطباء قنا، بيانات رسمية تنعى الفقيد الراحل، مع دعوات بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع الرحمة والمغفرة، ويجعل ما حدث فى ميزان حسناته.

وكان الطبيب الفقيد، أصيب بطلق ناري، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل الطبيب إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئة.

وبعد يومين من العلاج تم تحويل الطبيب المصاب إلى القاهرة للحصول على علاج متقدم، فى محاولة لإنقاذ من الرصاصة التى استقرت فى جسده.

وتمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى  جسد الطبيب.

رئيس الوزراء محافظة قنا وزير الصحة القوافل العلاجية الطبيب أبو الحسن رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

عام 2025

في غمضة عين.. لماذا نشعر بمرور عام 2025 بسرعة خاطفة؟

ألويس ألزهايمر

ذكري وفاة ألويس ألزهايمر.. طبيب رسم طريق الاكتشاف

محمد صلاح

صراع إنجليزي مشتعل على بديل محمد صلاح.. إيه الحكاية؟

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد