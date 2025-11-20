قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة أطباء قنا تستلم عقد تخصيص أرض النادي الاجتماعي بالمدينة الجديدة

توقيع عقد نادى أطباء قنا
توقيع عقد نادى أطباء قنا
يوسف رجب

استلمت نقابة الأطباء الفرعية بقنا، عقد التخصيص النهائي لقطعة الأرض المخصصة لإقامة النادي الاجتماعي للأطباء بمدينة قنا الجديدة، بعد سداد كافة المستحقات المالية واستكمال جميع الإجراءات الرسمية، في خطوة تعكس حرص النقابة على تطوير البنية الخدمية والاجتماعية لأعضائها.

وحضر مراسم الاستلام كل من: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس مدينة قنا الجديدة، الدكتور عماد الطيب، استشاري جراحة التجميل، و المدير المالي لجهاز قنا الجديدة.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، تم استلام عقد التخصيص النهائي بعد سداد كافة المستحقات يمثل خطوة تاريخية نحو تنفيذ مشروع نادي الأطباء، الذي سيكون متنفسًا اجتماعيًا وثقافيًا يليق بأعضائنا وأسرهم. وقد تم بالفعل الانتهاء من إقامة سور النادي، وسنواصل متابعة المشروع أولًا بأول لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير.”

وأضاف نقيب أطباء قنا، بأن النادي سوف يكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الترفيهية والثقافية والمهنية، ما يتيح للأطباء ممارسة هواياتهم وتنظيم الفعاليات التي تخدم المجتمع الطبي بالمحافظة.

وأشار  الديب، إلى أن المشروع يعكس رؤية النقابة في تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، ويعد إضافة نوعية للبنية التحتية الخدمية في محافظة قنا، ويؤكد التزام النقابة بدعم أعضائها على جميع الأصعدة.

وأوضح نقيب أطباء قنا، بأن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود مستمرة للنقابة لتوفير بيئة اجتماعية متكاملة للأطباء تشمل أماكن للراحة والترفيه، وصالات للأنشطة الثقافية والمهنية، وتعزيز التواصل بين الأطباء وأسرهم، ليكون النادي نموذجًا يحتذى به في المحافظة ومدن أخرى.


قنا نقابة أطباء قنا أرض نادي الاطباء النادي الاجتماعي مدينة قنا الجديدة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد