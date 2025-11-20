نقابة أطباء قنا تستلم عقد تخصيص أرض النادي الاجتماعي بالمدينة الجديدة

استلمت نقابة الأطباء الفرعية بقنا، عقد التخصيص النهائي لقطعة الأرض المخصصة لإقامة النادي الاجتماعي للأطباء بمدينة قنا الجديدة، بعد سداد كافة المستحقات المالية واستكمال جميع الإجراءات الرسمية، في خطوة تعكس حرص النقابة على تطوير البنية الخدمية والاجتماعية لأعضائها.

وحضر مراسم الاستلام كل من: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس مدينة قنا الجديدة، الدكتور عماد الطيب، استشاري جراحة التجميل، و المدير المالي لجهاز قنا الجديدة.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، تم استلام عقد التخصيص النهائي بعد سداد كافة المستحقات يمثل خطوة تاريخية نحو تنفيذ مشروع نادي الأطباء، الذي سيكون متنفسًا اجتماعيًا وثقافيًا يليق بأعضائنا وأسرهم. وقد تم بالفعل الانتهاء من إقامة سور النادي، وسنواصل متابعة المشروع أولًا بأول لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير.”

وأضاف نقيب أطباء قنا، بأن النادي سوف يكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الترفيهية والثقافية والمهنية، ما يتيح للأطباء ممارسة هواياتهم وتنظيم الفعاليات التي تخدم المجتمع الطبي بالمحافظة.

وأشار الديب، إلى أن المشروع يعكس رؤية النقابة في تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، ويعد إضافة نوعية للبنية التحتية الخدمية في محافظة قنا، ويؤكد التزام النقابة بدعم أعضائها على جميع الأصعدة.

وأوضح نقيب أطباء قنا، بأن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود مستمرة للنقابة لتوفير بيئة اجتماعية متكاملة للأطباء تشمل أماكن للراحة والترفيه، وصالات للأنشطة الثقافية والمهنية، وتعزيز التواصل بين الأطباء وأسرهم، ليكون النادي نموذجًا يحتذى به في المحافظة ومدن أخرى.



