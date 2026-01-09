كريم فهمي رفقة ياسمين العبد وأحمد حاتم بأحدث ظهور

شارك الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كريم فهمي رفقة الفنان أحمد حاتم والفنانة الشابة ياسمين العبد.

كريم فهمي

تفاصيل مسلسل وننسى اللي كان

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت لجمهورها ومتابعيها، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى رمضان 2026، بعنوان «وننسى اللى كان»، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، ويشاركها في البطولة كريم فهمي.

يأتي هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز، والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذى عرض فى رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمى، وخالد سليم، وأنوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.





