سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

بدأت النجمة سينتيا خليفة تصوير أول مشاهدها في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي تتصدر بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني 2026.

وكشفت سينتيا عن الصور الأولى من كواليس اليوم الأول للتصوير، معلنة بدء تحضيرات العمل الذي يجمع مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، بينهم كريم فهمي، ليلى عز العرب، محمد لطفي، ولينا صوفيا. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتجسد سينتيا شخصية شقيقة "جليلة" التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز خلال أحداث المسلسل.



وتعود سينتيا خليفة إلى دراما رمضان بعد غياب دام أربع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل "حرب أهلية" أمام النجمة يسرا، حيث تقدّم في "وننسى اللي كان" عودة قوية إلى الدراما المصرية بعد ظهورها مؤخرًا في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي.

ويأتي انضمامها للعمل الجديد في وقت تعيش فيه سينتيا حالة من النشاط الفني المكثّف، إذ انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "سفاح التجمع" مع الفنان أحمد الفيشاوي.

كما تواصل سينتيا خطواتها العالمية، بعد مشاركتها في بطولة فيلم الخيال العلمي White Mars إلى جانب النجمة العالمية لوسي هيل (بطلة Pretty Little Liars) والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل Bridgerton، إضافة إلى الفنانة الكندية سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي إدريس ألبا.



ويعقب ذلك مشاركتها في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline إلى جانب الممثل البريطاني لوسيان لافسكونت، نجم مسلسل Emily in Paris.