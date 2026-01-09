قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عندما يكون وراء العمل مخرجه مبدعه.. شافكي المنيري تشيد بـ" لاترد ولا تستبدل"

لاترد ولا تستبدل
لاترد ولا تستبدل
أحمد البهى

اشادت الإعلامية شافكي المنيري بمسلسل" لاترد ولا تستبدل" عبر صفحتها علي موقع فيسبوك. 

وعلقت شافكي المنيري قائلة: عندما يكون وراء العمل مخرجه مبدعه ..مسلسل لا ترد ولا تستبدل 
مسلسل اجتماعي انساني فيه وجع  الغسيل الكلوي وما يعاني المريض واهله .. 
مسلسل يكشف  النفوس كلها خاصه امام الأزمات .. الجميل هو الاداء والإخراج واكيد القصه  والسيناريو  ، الحوار الذي كتب ولخص وووضع خطه بناء العمل الدرامي بسلاسه  تحسب لكتاب القصه تماما لان المشاهد كتبت بروح وعنايه  لطيفه لكل شخصيه في رسم وجودها ومنطقها .


وتابعت: كل الممثلين قدموا الأدوار ببراعه حقيقه وواضح ان هناك مجهود كبير من المخرجه المبدعه مريم ابو عوف . تفاصيل كثيره .. الكاميرا  لدي مريم تري مصر الحقيقيه وتراها جميله  ومختلفه رغم المصاعب والمشاكل ، تفاصيل الشوراع المحافظات الاثار المختلفه. الاحياء الشعبيه. والراقيه .. العين حلوه رأت  كل شي بمنظور راقي .. حافظت مريم علي الروح الشعبيه الحلوه بما فيها من جدعنه وشهامه وعادات وتقاليد. الاسره المتماسكة. رغم قله الفلوس والحياه والطفله المريضه. الجميله  التي قدمت قصتها التي تعيش وسطنا ولا نتعامل معهم وهناك من يعنون بمشاكل يوميه كثيره

 
واستكملت:  مريم ابو عوف رأت مصر بجمالها الحقيقي من خلال دور دينا الشربيني كا مرشده سياحيه  زرنا  معها اماكن جديده لا  نراها واختارت اماكن  بديعه ياتي اليها كل الزائرين والسائحين  .. ويستمتعون  بها ..  مريم رأت الحي الشعبي بمشاكله وجماله حتي في مشهد الفرح كان جميل بسيط راقي به الاغاني الشعبيه  البسيطه الراقيه ونقلت صوره نتمناه وفيها جمال بسيط   والحمد لله لم نري قبحا او بلطجه والسلام .. 
 

وتابعت: وعادت مريم بالاسره الشعبيه الحلوه بحياتها والشهامه والبساطه 
.. مشاهد  حس مالك بعوضه وهو علي الباتيناج رائعه ومشكله الشباب الذين لايجدون فرصه كريمه للعيش ويعافرون ويخطئون ولكن تمسكهم بعادتهم يعيد 


واضافت : الممثلين كانوا  حقيقي مبدعين .. دينا الشربيني المرشده السياحيه الجميله البسيطه بملابس لطيفه فيها افكار حلوه تتماشي مع مرشده تقدم المعلومه التاريخيه وهي مثال لطيف لكل سائح .. احمد السعدني المبدع ودور السائق ، السباك الشعبي الذي أجاد دوره وقدم نموذج شعبي محترم عنده عادات وتقاليد وجدعنه افتقدنا رؤيتها الحقيقه ولكن أعاد العمل كتابه وتمثيل وإخراج. هذه الشخصيه ببراعه … 
باقي الشخصيات كلهم ابدعوا وابطال الحقيقه ووجوه جديده … حسن مالك .. فدوه .. صديقه دينا .. حنان الأخت .. صدقي صخر أجاد حقيقي جدا في دوره وهذه الشخصيه التي تتعامل بلا مشاعر … وباقي الشخصيات كلها … لم تنسي مريم أبوعوف مشاهد الكامير. الناعمه لمصر السياحيه الجميله واتمني وزاره السياحيه تتعامل معها وتري  مصر بعين كاميرا مريم  عوف …  وهناك الرفق بالحيوان الذي لم تنساه  المخرجه في مشاهد كثيره الاهتمام والانسانيه وعينك تري الكلاب والتعامل بحب وإنسانيه معها … مسلسل لطيف ، بسيط به مجهود بحب

واختتمت: حتي اهلنا من الأقباط كانوا منورين في مشاهد حلوه الحقيقه .. والترابط المصري العظيم … شكرا لكم جميعا الحقيقه  
كلها مشاهد لا ترد ولا تستبدل. 

لاترد ولا تستبدل شافكي المنيري دينا الشربيني

