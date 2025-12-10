صناع مسلسل وننسي اللي كان يحتفلون بعيد ميلاد كريم فهمى

احتفل صناع مسلسل «وننسى اللى كان» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلاد الفنان كريم فهمى، وذلك وسط أجواء احتفالية.

وأعاد كريم فهمي نشر فيديو لاحتفال أبطال وصناع مسلسل «وننسى اللى كان» بعيد ميلاده عبر خاصية الاستوري بموقع «انستجرام»، و كانت تحمل شعار «كل عام وأنت بخير».

تفاصيل مسلسل وننسى اللى كان

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت لجمهورها ومتابعيها، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى رمضان 2026، بعنوان «وننسى اللى كان»، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، ويشاركها فى البطولة كريم فهمى.

يأتي هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز، والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذى عرض فى رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمى، وخالد سليم، وأنوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.