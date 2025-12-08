ياسمين عبد العزيز بجوار حلبة سباق الفورمولا .. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها و جمهورها أحدث ظهور لها في إمارة أبو ظبي أثناء متابعة سباق سيارات الفورمولا .

وظهرت ياسمين عبد العزيز في صورها من أمام حلبة السباق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".



وكانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الصور بدبي رفقة الإعلامى أنس بوخاش.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال على غير المعتاد فهى تلجأ دائماً إلى الفساتين .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز ، بإطلالاتها الأنيقة والتى تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهي تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.