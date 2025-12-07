لينا صوفيا تنظم إلى مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز

انضمت الفنانة الشابة لينا صوفيا إلى فريق عمل مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، حيث تجسد خلال الأحداث دور ابنة ياسمين عبد العزيز في العمل.

ويقدَّم المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي يتناول عدداً من القضايا الإنسانية والعائلية، مع التركيز على علاقة الأم بابنتها وما تمرّان به من تحديات وصراعات.

وتعد مشاركة لينا صوفيا بالمسلسل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة مع ظهورها إلى جانب نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز في عمل يتوقع له صنّاع الدراما أن يكون من أبرز مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المنتظر أن يكشف صُنّاع "وننسى اللي كان" عن باقي أبطال العمل خلال الأسابيع المقبلة مع بدء التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير.