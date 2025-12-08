عمر جابر: لآخر عمري زملكاوي

حرص عمر جابر، لاعب الزمالك على توجيه رساله دعم للنادي، في ظل الازمات الصعبة التي يواجهها في الفترة الحالية.

ونشر عمر جابر صورة له رفقة الجماهير عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام و علق كاتبا: تفضل أمجادك قدام عيني تفضل عالي في السما وأنا كل محنة في حبك بتقويني ولآخر عمري زملكاوي أنا، لو لحظة انكسار، أو فرحة انتصار وراك جمهور أسود، عمره ما أنهار.

أزمات الزمالك

ودخل نادي الزمالك النفق المظلم جراء عديد الشكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين السابقين التي تم اتخاذ قرارات قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ودون العديد من لاعبي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة للتعبير عن دعم النادي الأبيض.