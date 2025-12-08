قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية بعدد من المراكز

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وضم وفد الهيئة كلًا من العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وإسراء خالد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ نتائج الزيارة الميدانية التي نفذها وفد الهيئة بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة بمراكز الواسطى، بني سويف – شرق النيل، وسمسطا، والتي تضمنت تفقد مشروعات خدمية وتنموية وحرفية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أهمية الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد في دفع خطط التنمية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية والاقتصادية داخل القرى والمراكز.

تضمنت الجولة الميدانية متابعة مشروع مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بعزبة أبو النور التابعة لمجلس قروي ميدوم بالواسطى، والذي يتكون من طابقين ويضم 34 غرفة  تشمل قاعات للتدريب والحرف التراثية واليدوية، إضافة إلى فصل مخصص لمحو الأمية، وتفقد الوفد أعمال التشطيبات والفرش، كما التقى بعدد من المدربين والمتدربين للتعرف على طبيعة البرامج التدريبية المقدمة واستعدادات تشغيل المشروع بالكامل خدمة لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وخلال استعراض نتائج الزيارة، وجّه المحافظ بسرعة استغلال المركز في تنفيذ معرض دائم لعرض المنتجات التراثية والحرفية الخاصة بالمتدربين والأهالي، بما يساهم في فتح منافذ تسويقية مستدامة لأصحاب الحرف، كما كلف بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبارلتولي مهمة تشغيل فصل محو الأمية داخل المركز، دعمًا لبرامج تمكين المرأة والشباب.

كما تابع الوفد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية ميدوم بالواسطى، حيث جرى الوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الحالية داخل المشروع، في إطار خطة الهيئة لدعم البنية الصحية الأساسية ورفع مستوى الخدمات الطبية داخل القرى.

وفي مركز سمسطا، تابع وفد الهيئة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية بقرية سمسطا الجديدة، وهو أحد المشروعات الإنتاجية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية بالمحافظة. وتم الاتفاق خلال الزيارة على إضافة خط إنتاج جديد للمشروع، مع سرعة تركيب باقي الخطوط المقررة لضمان التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد الوفد مشروع رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية والمعسكر القومي للشباب شرق النيل، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجهيزات إنشائية وطبية ضمن البرامج الممولة من هيئة تنمية الصعيد.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

