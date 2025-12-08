قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددا من السلاسل التجارية والمخابز البلدية لمتابعة توافر السلع وجودة الخدمات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار حرصه المستمر على التأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها، وضبط منظومة العمل بالمخابز، والتعامل المباشر مع احتياجات المواطنين اليومية.

حيث أجرى المحافظ اليوم جولة موسّعة بمركز ومدينة ببا شملت عدداً من السلاسل التجارية ومحال بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المخابز البلدية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وجودة إنتاج الخبز المدعم، ومدى التزام المخابز بالمعايير التموينية المحددة.

وخلال جولته تابع المحافظ  توافر السلع من أرز وسكر وزيوت ومكرونة، ودقيق، إضافة إلى اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بالأسعار المعلنة التي تناسب مختلف فئات المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لضبط منظومة السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تفقد المحافظ عدداً من المخابز البلدية بنطاق المركز، مشدداً على أهمية الحفاظ على جودة الرغيف والالتزام بالوزن والمواصفات التموينية، وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال  استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز بالتعاون بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان جودة السلع الغذائية والحفاظ على استقرار الأسواق.

وحرص المحافظ على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة وتوافر السلع والأسعار داخل الأسواق، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل جزءاً أساسياً من نهج المحافظة لتحسين جودة الخدمات.

رافق المحافظ خلال الجولة  محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، وعدد من مسئولي الوحدة المحلية وقطاع التموين.

بني سويف ببا الفشن

