تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
اقتصاد

حسن الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، بوفد من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.

وخلال اللقاء، أكد الخطيب على الدعم الكامل الذي توليه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات وجمعيات الأعمال الجادة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد المستثمرات العرب كقوة ناعمة ومؤثرة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، خاصةً في القارة الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية لقاءات الأعمال المباشرة (B2B) التي يوفرها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الدولية عند الحديث عن مناخ الاستثمار.

التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر

وأعرب الخطيب عن دعمه لتوجهات الاتحاد، وجهوده لنشر ثقافة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خلال الفعاليات القادمة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أبرز إنجازات الاتحاد على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى نجاح المنصات والفعاليات التي عقدها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستثمار المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، مما يعكس الثقة الدولية في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الطرفين على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة القادمة من مؤتمر الاتحاد، بما يضمن تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الوفود الدولية المشاركة.

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة اتحاد المستثمرات اتحاد المستثمرات العرب

