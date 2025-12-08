قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة يشهد إعلان تفاصيل النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري

عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري، المقرر إقامته يوم 26 ديسمبر الجاري بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري أصبح “واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية – الإنسانية المشتركة بين مصر والإمارات”، مشيراً إلى أن استمرار تنظيمه في مدينة الشيخ زايد يعكس قوة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تحويل الرياضة إلى منصة للعمل الخيري المؤثر.

وأضاف أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لضمان خروج النسخة العاشرة بصورة تليق باسم الشيخ زايد ورسالته الإنسانية، موضحًا أن نسخة هذا العام تُقام في واحدة من أكثر المناطق تطورًا وجاهزية لاستضافة الفعاليات الجماهيرية الكبرى، بما يوفر تجربة آمنة ومتكاملة لكل المشاركين، وأن عائدات الماراثون ستوجَّه بالكامل لدعم برامج بنك الطعام المصري.

وأوضح سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، أن ماراثون زايد الخيري يمثل امتدادًا لمسيرة من التعاون الأخوي بين البلدين في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، مؤكداً أن الإمارات تحرص على دعم المبادرات التي تعزز قيم التكافل، وتُجسّد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مساندة الشعوب وتعزيز الشراكة الإنسانية عبر الرياضة.

ومن جانبه، قال الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن مشاركة البنك في سباق زايد الخيري تجسد التزامه بدوره الإنساني وترسيخ قيم العطاء التي تحملها هذه الفعالية منذ انطلاقها، موضحًا أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الدعم الغذائي، بل يمتد لتعزيز أثر المبادرات المجتمعية التي تساند الأسر الأكثر احتياجًا وتدعم ثقافة المشاركة والعمل التطوعي باعتبارها جزءًا أصيلًا من رسالته.

ويقام خط سير الماراثون بداية من مدخل زايد 2000 وحتى ختام المسار في زد بارك، متضمناً سباق 10 كيلومترات للأسوياء، و5 كيلومترات للهواة من ذوي الهمم، و5 كيلومترات للكراسي المتحركة لفئة المحترفين.

وخلال الفعاليات، قام وزير الشباب والرياضة والسادة الحضور، بتفقد جناح بنك الطعام المصري المشارك في الماراثون، للاطلاع على آليات التنظيم وجهود فرق العمل في تعريف المشاركين بالبرامج الخيرية التي سيُوجَّه إليها العائد، مؤكدًا تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به البنك في خدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الماراثون شهد على مدار نسخه الماضية مشاركة واسعة في مختلف المحافظات، حيث شارك 10 آلاف متسابق في نسختي 2015 و2016 بالقاهرة، و10 آلاف في نسخة الأقصر 2017، و15 ألفًا في إسماعيلية 2018، و15 ألفًا في السويس 2019، و20 ألفًا في الإسكندرية 2022، بينما شهدت العاصمة الإدارية في نسختي 2023 و2024 مشاركة قياسية بلغت 25 ألفًا و30 ألف متسابق على التوالي، بما يعكس التطور المتواصل للفعالية وزيادة الإقبال الجماهيري عامًا بعد آخر.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب مارثون زايد الخيري مارثون زايد

بالصور

فيديو

