تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، للمطالبة بالنظر والتوجيه نحو إدراج المعلمين الحاصلين على (البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي) لتدريس مادة العلوم، عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم.

جاء ذلك استجابة الي الإلتماسات المقدمة من معلمي الحصة إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم من المعلمين الحاصلين على (البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي) (لتدريس مادة العلوم ) ،حيث أنهم يعملون بنظام الحصة منذ سنوات عديدة ولم يتم إدراج تخصصهم عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم.

الإعارات الخارجية

وعلى جانب آخر ، أعلنت إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استكمال مراحل المقابلات الخاصة بمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية.

وقررت إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم عقد المقابلات التصفوية لمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية ، يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 بمقر الاعارات الخارجية بديوان عام الوزارة ، مشددة على أن ذلك للمرشحين الحاصلين على نسبة ٧٥٪ فأكثر في المقابلة الأولى، تمهيدًا لإختيار أفضل العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا، ووفقًا لتعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وفي إطار التوجه العام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضرورة التحول الرقمي ، وتماشيا مع المنظومة الحكومية الإلكترونية الجديدة ، قامت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بتدشين بوابة إلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

وتم تدريب مديري الإعارات الخارجية والمسئولين التقنيين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لحركة الإعارات الخارجية ، وذلك بمشاركة جميع أعضاء الإعارات الخارجية بالوزارة والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

