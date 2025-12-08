قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
أخبار البلد

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، للمطالبة بالنظر والتوجيه نحو إدراج المعلمين الحاصلين على (البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي) لتدريس مادة العلوم، عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم.

جاء ذلك استجابة الي الإلتماسات المقدمة من معلمي الحصة إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم من المعلمين الحاصلين على (البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي) (لتدريس مادة العلوم ) ،حيث أنهم يعملون بنظام الحصة منذ سنوات عديدة ولم يتم إدراج تخصصهم عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم.

الإعارات الخارجية

وعلى جانب آخر ، أعلنت إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استكمال مراحل المقابلات الخاصة بمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية.

وقررت  إدارة الإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم عقد المقابلات التصفوية لمديري المدارس المرشحين لـ الإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية ، يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 بمقر الاعارات الخارجية بديوان عام الوزارة ، مشددة على أن ذلك للمرشحين الحاصلين على نسبة ٧٥٪ فأكثر في المقابلة الأولى، تمهيدًا لإختيار أفضل العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا، ووفقًا لتعليمات وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وفي إطار التوجه العام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضرورة التحول الرقمي ، وتماشيا مع المنظومة الحكومية الإلكترونية الجديدة ، قامت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بتدشين بوابة إلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

وتم تدريب مديري الإعارات الخارجية والمسئولين التقنيين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لحركة الإعارات الخارجية ، وذلك بمشاركة جميع أعضاء الإعارات الخارجية بالوزارة والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المعلمين

