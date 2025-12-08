تفاصيل معاقبة عاطل بالمشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح في القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة عين شمس.

تفاصيل الواقعة

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل لسلاح ناري وذخيرة بقصد ترويع المواطنين واستخدامه في التشاجر، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن صحة المعلومات الواردة.

زعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و3 طلقات تستخدم على السلاح الناري في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.