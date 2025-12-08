قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
اقتصاد

انطلاق المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

«غرفة صناعة الجلود» و«بيراميدز الدولية» تطلقان المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود
«غرفة صناعة الجلود» و«بيراميدز الدولية» تطلقان المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود
ولاء عبد الكريم

نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مجموعة شركات بيراميدز الدولية لتنظيم المعارض، المؤتمر التحضيري الرسمي لإطلاق فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، بحضور نخبة من كبار المصنعين والخبراء والمتخصصين في صناعة الجلود.

ويأتي هذا الحدث في إطار الاستعداد للدورة العشرين للمعرض الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجارى، ويُعد أكبر منصة إقليمية لتجارة وتصنيع الجلود ومستلزماتها، حيث تم استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات والابتكارات المقرر طرحها في الدورة الجديدة.

وتضمن المؤتمر جلسة نقاش موسعة حول آليات النفاذ إلى الأسواق العالمية، شملت شرحًا لأحدث نظم التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب لقاءات مباشرة بين المصنعين وممثلي شركات الشحن الدولي لبحث حلول لوجستية تُسهم في وصول المنتجات المصرية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وشهد المؤتمر التحضيري عرض كامل لاستعدادات الدورة العشرين.

وخلال كلمته، قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن المعرض شهد تطورًا كبيرًا عبر السنوات، موضحًا: «بدأنا بـ500 متر مربع والآن وصلنا إلى 7000 متر مربع.. وهذا سر نجاح المعرض وتقدمه المستمر».

وكشف عن استعداد الغرفة لتنظيم دورة تدريبية متخصصة قبل المعرض حول التسعير، وأساليب التصدير، والتغليف، وتقديم المنتج وفق المعايير الدولية.

وأشار السمالوطي إلى أن هناك فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية لصادرات الأحذية والمنتجات الجلدية والواقع الفعلي، حيث وصلت الصادرات المسجلة من 4 ملايين دولار في 2020 إلى 58 مليون دولار في 2024، مؤكدًا أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب عمليات شحن غير مسجلة.

كما دعا الشركات إلى تزويد الغرفة ببيانات الصادرات بشكل تقديري لدعم جهود الدولة في استقدام المزيد من المشترين الدوليين وتوجيه المعرض نحو الأسواق الأكثر طلبًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشريف رئيس مجموعة بيراميدز جروب للمعارض، أن النسخة العشرين ستشهد طفرة كبيرة في حجم المعرض وعدد الشركات المشاركة، مشيرًا إلى زيادة المساحة الإجمالية عن الدورات السابقة بشكل ملحوظ.

وأوضح الشريف أن المعرض يضم هذا العام نحو 150 شركة ومصنعًا تمثل أكثر من 250 علامة تجارية، مع مشاركة دول من بينها الصين، تركيا، باكستان إلى جانب مصر.

وأشاد المنظمون بالإقبال الكبير من الشركات والمصانع على المشاركة في النسخة العشرين، مؤكدين أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع جودة المنتج المحلي وزيادة حصته التصديرية، وتطوير قطاع الجلود المصري ليصبح أحد أبرز الصناعات الواعدة للتصدير.

