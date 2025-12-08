قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طاجن فريك بالكبد والقوانص..
المقادير :
- كوب ونصف فريك منقى ومغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة.
- نصف كيلو كبد وقوانص مقطعة صغير.
- شوربة دجاج. او مرقة دجاج
- بصلة مقطعة متوسطة
- ملح وفلفل وبهارات.
- ٢ معلقة سمنة
الطريقة لعمل طكاجن الفريك بالكبد و القوانص..
- نشوح البصلة في قليل من السمن حتى يصفر لونها.
- نضيف الكبد والقوانص والملح والتوابل حتى يتغير اللون.
ونهدى النار ١٥ دقيقة.
- نضيف الفريك المصفى ونستمر في تقليب الخليط على نار هادئة حتى يتشرب صوص الكبد والقوانص.ونضيف شوية الملح والفلفل الاسود والبهارات
- نضعه في الطاجن ونضيف عليه الشوربة حتى تغطيه تماما وعلى الوجه معلقة سمنة.
- في الفرن سخن على حرارة ١٨٠ ونتركه نصف ساعة حتى ينشف ويكتمل سواه.
ويقدم مع مخلل وسلطة خضراوسلطة زبادي