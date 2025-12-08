قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

طاجن فريك بالكبد والقوانص..

المقادير :

- كوب ونصف فريك منقى ومغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة.

- نصف كيلو كبد وقوانص مقطعة صغير.

- شوربة دجاج. او مرقة دجاج

- بصلة مقطعة متوسطة

- ملح وفلفل وبهارات.

- ٢ معلقة سمنة

الطريقة لعمل طكاجن الفريك بالكبد و القوانص..

- نشوح البصلة في قليل من السمن حتى يصفر لونها.

- نضيف الكبد والقوانص والملح والتوابل حتى يتغير اللون.

ونهدى النار ١٥ دقيقة.

- نضيف الفريك المصفى ونستمر في تقليب الخليط على نار هادئة حتى يتشرب صوص الكبد والقوانص.ونضيف شوية الملح والفلفل الاسود والبهارات

- نضعه في الطاجن ونضيف عليه الشوربة حتى تغطيه تماما وعلى الوجه معلقة سمنة.

- في الفرن سخن على حرارة ١٨٠ ونتركه نصف ساعة حتى ينشف ويكتمل سواه.

ويقدم مع مخلل وسلطة خضراوسلطة زبادي