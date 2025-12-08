قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
أوركيد سامي

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للجمهور مشاهدة منزل "العندليب" ومقتنياته النادرة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إرثه الفني وتقديم تجربة مختلفة لعشاقه. 

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع سعي الأسرة لتوثيق المنزل في منظمة اليونسكو كأحد أهم بيوت رموز الفن في مصر والعالم العربي.

ونشرت الأسرة بيانًا عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ على موقع “فيس بوك”، جاء فيه:


"بعد غيبة طويلة رجعنالكم بأخبار حلوة… كنا محتاجين نغيب شوية عشان نرجع بحاجة تليق بقيمة عبد الحليم حافظ وتليق بيكم"، مؤكدة أن صوت العندليب لم يكن مجرد غناء، بل ذاكرة وطن وجيل كامل، وتراث فني يستحق العناية والتوثيق.

وأوضحت الأسرة أن الموقع الجديد لا يقتصر على خدمة حجز زيارات المنزل، بل يقدم رحلة افتراضية شاملة داخل بيت الفنان الراحل، تُمكّن الزائر من التجوّل بين أركانه ومعرفة القصص وراء كل تفصيلة ومقتنى. كما يضم الموقع معرض صور مميزًا للعندليب ومنزله يمنح الجمهور فرصة استشعار روح المكان قبل الزيارة الفعلية.

وأشارت الأسرة إلى بدء مهمة خاصة لتسجيل المنزل ضمن التراث الفني في منظمة اليونسكو، داعية الجمهور إلى دعم المشروع عبر تقييم زيارتهم للمنزل على خرائط جوجل، موضحة أن "كل ريفيو إيجابي بيقرّبنا خطوة من تخليد اسم العندليب عالميًا".

وسيبدأ استقبال الزوّار في منزل عبد الحليم حافظ ابتداءً من 30 مارس، تزامنًا مع ذكرى وفاته، على أن يكون الحجز حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني، فيما ستكون الزيارة مجانية بالكامل. وناشدت الأسرة محبيه قراءة شروط وأحكام الزيارة حفاظًا على المكان وتجربة الزائرين.

وختمت الأسرة إعلانها بالكشف عن فتح الموقع رسميًا لاستقبال الزوار إلكترونيًا، في انتظار بدء الزيارات الفعلية نهاية مارس، مؤكدة أن الهدف إبقاء تراث العندليب نابضًا في ذاكرة الجمهور ومحبيه.

