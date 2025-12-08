أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للجمهور مشاهدة منزل "العندليب" ومقتنياته النادرة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إرثه الفني وتقديم تجربة مختلفة لعشاقه.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع سعي الأسرة لتوثيق المنزل في منظمة اليونسكو كأحد أهم بيوت رموز الفن في مصر والعالم العربي.

ونشرت الأسرة بيانًا عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ على موقع “فيس بوك”، جاء فيه:



"بعد غيبة طويلة رجعنالكم بأخبار حلوة… كنا محتاجين نغيب شوية عشان نرجع بحاجة تليق بقيمة عبد الحليم حافظ وتليق بيكم"، مؤكدة أن صوت العندليب لم يكن مجرد غناء، بل ذاكرة وطن وجيل كامل، وتراث فني يستحق العناية والتوثيق.

وأوضحت الأسرة أن الموقع الجديد لا يقتصر على خدمة حجز زيارات المنزل، بل يقدم رحلة افتراضية شاملة داخل بيت الفنان الراحل، تُمكّن الزائر من التجوّل بين أركانه ومعرفة القصص وراء كل تفصيلة ومقتنى. كما يضم الموقع معرض صور مميزًا للعندليب ومنزله يمنح الجمهور فرصة استشعار روح المكان قبل الزيارة الفعلية.

وأشارت الأسرة إلى بدء مهمة خاصة لتسجيل المنزل ضمن التراث الفني في منظمة اليونسكو، داعية الجمهور إلى دعم المشروع عبر تقييم زيارتهم للمنزل على خرائط جوجل، موضحة أن "كل ريفيو إيجابي بيقرّبنا خطوة من تخليد اسم العندليب عالميًا".

وسيبدأ استقبال الزوّار في منزل عبد الحليم حافظ ابتداءً من 30 مارس، تزامنًا مع ذكرى وفاته، على أن يكون الحجز حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني، فيما ستكون الزيارة مجانية بالكامل. وناشدت الأسرة محبيه قراءة شروط وأحكام الزيارة حفاظًا على المكان وتجربة الزائرين.

وختمت الأسرة إعلانها بالكشف عن فتح الموقع رسميًا لاستقبال الزوار إلكترونيًا، في انتظار بدء الزيارات الفعلية نهاية مارس، مؤكدة أن الهدف إبقاء تراث العندليب نابضًا في ذاكرة الجمهور ومحبيه.