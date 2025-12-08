فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية (اعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس ) ، والتي يتم اختيارها من خلال اختيار عدد من المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس

شروط اختيار الدفعة الثالثة من المبادرة

يتم الإعلان عن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها وفقا للشروط الآتية :

السن من 35 حتى 45 سنة

يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة ) يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو وكيل مدرسة )

أن يكون حاصلا على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ولا يكون حاصلا على أي أحكام تأديبية نهائياً

أن يكون لائقا صحيا بدنيا وذهنيا وخاليا من أي أمراض مزمنة

أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج مايكروسوفت اوفيس

أن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة

أن يكون لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري

أن يكون لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديا وإداريا

أن يكون ملبياً لإحتياجات المجتمع المحلي تربويا

أن يكون لديه اتجاهات وقيما إيجابية

الإلتزام بالكتاب الدوري المنظم للمبادرة رقم 20 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2025

ويتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية برئاسة مدير المديرية بكل محافظة عضوية كل من وكيل المديرية ، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية ، ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ، و مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية ، وموجه عام التربية النفسية بالمديرية ، وعميد كلية التربية او من يفوضه

15 مرشحا من كل مديرية

ويتم ترشيح عدد 15 مرشحا من كل مديرية ، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية ، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين (الذكور والاناث )

برنامج تدريبي مكثف في القيادة التربوية والأمن القومي للمقبولين

ويخضع المرشحون إلى مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك تمهيدا لخضوع المقبولين منهم مبدئيا لتدريبات تجريها احدى الجهات المختصة لإختيار المقبولين منهم نهائياً ، على أن يتم تأهيلهم داخل نفس الجهة لمدة 6 أشهر للحصول على برنامج تدريبي مكثف في القيادة التربوية والأمن القومي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم موافاة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بكشوف المرشحين (نسخة اكسيل) متضمنة اسم المديرية ، والإدارة التعليمية ، واسم المرشح رباعيا ، والرقم القومي ، رقم التليفون ، والعنوان تفصيليا وذلك في موعد أقصاه الأحد 12 ديسمبر 2025 .