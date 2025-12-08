نشاط مكثف داخل جناح مدينة الإنتاج الإعلامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد جناح مدينة الإنتاج الإعلامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته حالياً بمدينة جدة علي ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية ، العديد من اللقاءات والإجتماعات بين الوفد الرسمي للمدينة مع عدد من ضيوف المهرجان من الأكاديميين والمخرجين والمنتجين من الشخصيات الفاعلة في مجالات صناعة السينما والإعلام العربية والأجنبية .

إستقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، وتناول اللقاء سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين ، وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون.

إستعرض الجبالي خلال اللقاء إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والعلمية ، وإستعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للقائمين بالإشراف علي مهرجان البحر الأحمر، وتبادل الخبرات فيما بينهما ، كما ألتقي الجبالي جورجي بروبوكوف الرئيس التنفيذي لــ"مجمع موسكو" للأفلام والوفد المرافق له .

وناقش الجانبان سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين لجنة مصر للأفلام بالمدينة و"مجمع موسكو" للأفلام لتبادل الخبرات والزيارات وتسويق إمكانيات المدينة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها لشركات الإنتاج السينمائي العالمية لتصوير أعمالها في مصر تحت إشراف لجنة مصر للأفلام بإعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن إستخراج كافة تصاريح التصوير وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وعقب توقيع بروتوكول تجديد التعاون مع جامعة"عفت" إلتقي الجبالي والدكتور محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة ، الذي أثني من جهته علي توقيع بروتوكول تجديد التعاون مع المدينة مؤكداً علي أن هذه الخطوة ليست مجرد تعاون إداري فقط ، بل خطوة إستراتيجية تمنح طلاب الجامعة فرصة كبيرة تساعدهم علي الإحتكاك العلمي ، داخل بيئة إنتاج حقيقية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي "هوليود الشرق" مضيفا الي أن هذه الشراكة مع المدينة بما تملكه من إمكانيات وخبرات عظيمة ، تمنح طلاب الجامعة فرصة غير مسبوقة تسهم في تأهيلهم علمياً ونظريا إستعداداً لدخولهم مجال العمل الإعلامي بكل قوة وثبات .