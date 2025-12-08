حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وقع 7 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة متوسطة تغزر أحياناً، هى: مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- الغربية-القليوبية-مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

محافظات تحت تأثير المطر والبرق والرعد



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات المذكورة قد يصاحبها ضربات البرق والرعد على بعض المناطق ، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس اليوم

ويشهد طقس اليوم نشاطا للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط السلوم - مطروح - العلمين الإسكندرية - بلطيم وسرعات الرياح من (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 20 درجة.

الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 13 درجة.

