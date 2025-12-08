قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وقع 7 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة متوسطة تغزر أحياناً، هى: مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- الغربية-القليوبية-مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

محافظات تحت تأثير المطر والبرق والرعد


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات المذكورة قد يصاحبها ضربات البرق والرعد على بعض المناطق ، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد طقس اليوم نشاطا للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط السلوم - مطروح - العلمين الإسكندرية - بلطيم وسرعات الرياح من (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم  ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.
الصغرى 12 درجة.


- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.
الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 20 درجة.
الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.
الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.
الصغرى 13 درجة.
 

