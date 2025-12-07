الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً على أغلب المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد.

فرص الأمطار والظواهر الجوية

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة مساءً على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم ومناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

خليج السويس وخليج العقبة: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حذرت منار غانم المواطنين من التعرض المباشر للرياح والأتربة، وضرورة ارتداء الملابس المناسبة للطقس البارد ليلاً، وأخذ الحيطة عند السفر والتنقل في المناطق التي تنشط فيها الرياح.