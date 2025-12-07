قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذّر من الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

احذر الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
احذر الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
ولاء خنيزي

تشهد البلاد اليوم الأحد 7 ديسمبر حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر صباح اليوم. وأكدت الهيئة أن الطقس يستمر باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بينما يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

أوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون ما بين الساعة 4 و9 صباحًا على عدد من الطرق والمحاور المؤدية من وإلى:

  • شمال البلاد
  • القاهرة الكبرى
  • شمال الصعيد
  • وسط سيناء

وحذّرت من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الشبورة، مطالبة السائقين بتوخي الحذر.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة بصورة متقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويساهم هذا النشاط في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

فرص سقوط الأمطار

أشارت خرائط التنبؤ إلى استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، منها:

  • أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
  • أمطار متوسطة مساءً على بعض مناطق السواحل الشمالية بشكل متقطع.
  • أمطار خفيفة على مناطق من خليج العقبة، جنوب سيناء، وحلايب – شلاتين – مرسى علم.
  • أمطار خفيفة متفرقة على بعض النقاط بجنوب الصعيد.

سحب منخفضة ورذاذ غير مؤثر

تظهر السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على حركة الطرق أو الأنشطة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

حذّرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

البحر الأحمر – خليج السويس – خليج العقبة

  • سرعة الرياح: بين 30 إلى 50 كم/س
  • ارتفاع الأمواج: بين 1.5 إلى 2.5 متر

البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم)

  • سرعة الرياح: بين 40 إلى 50 كم/س
  • ارتفاع الأمواج: بين 2 إلى 3 أمتار

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة الكبرى

  • القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 12
  • العاصمة الإدارية: العظمى 21 – الصغرى 11
  • 6 أكتوبر: العظمى 21 – الصغرى 11
  • بنها: العظمى 20 – الصغرى 12

الوجه البحري والدلتا

  • دمنهور: العظمى 19 – الصغرى 13
  • وادي النطرون: العظمى 20 – الصغرى 11
  • كفر الشيخ: العظمى 19 – الصغرى 12
  • المنصورة: العظمى 19 – الصغرى 12
  • الزقازيق: العظمى 20 – الصغرى 12
  • شبين الكوم: العظمى 20 – الصغرى 11
  • طنطا: العظمى 20 – الصغرى 11

السواحل الشمالية

  • دمياط: العظمى 21 – الصغرى 15
  • بورسعيد: العظمى 22 – الصغرى 16
  • الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 12
  • العلمين: العظمى 19 – الصغرى 12
  • مطروح: العظمى 20 – الصغرى 11
  • السلوم: العظمى 19 – الصغرى 10
  • سيوة: العظمى 19 – الصغرى 8

مدن القناة وشمال سيناء

  • الإسماعيلية: العظمى 21 – الصغرى 11
  • السويس: العظمى 21 – الصغرى 11
  • العريش: العظمى 22 – الصغرى 14
  • رفح: العظمى 21 – الصغرى 13

جنوب سيناء

  • رأس سدر: العظمى 21 – الصغرى 13
  • نخل: العظمى 19 – الصغرى 7
  • سانت كاترين: العظمى 14 – الصغرى 5
  • الطور: العظمى 22 – الصغرى 14
  • طابا: العظمى 19 – الصغرى 13
  • شرم الشيخ: العظمى 26 – الصغرى 17

مدن البحر الأحمر

  • الغردقة: العظمى 24 – الصغرى 15
  • مرسى علم: العظمى 26 – الصغرى 17
  • شلاتين: العظمى 29 – الصغرى 22
  • حلايب: العظمى 28 – الصغرى 23
  • أبو رماد: العظمى 29 – الصغرى 22
  • رأس حدربة: العظمى 28 – الصغرى 24

شمال الصعيد

  • الفيوم: العظمى 20 – الصغرى 11
  • بني سويف: العظمى 21 – الصغرى 11
  • المنيا: العظمى 20 – الصغرى 8

جنوب الصعيد

  • أسيوط: العظمى 20 – الصغرى 7
  • سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 9
  • قنا: العظمى 23 – الصغرى 11
  • الأقصر: العظمى 24 – الصغرى 11
  • أسوان: العظمى 24 – الصغرى 13
  • الوادي الجديد: العظمى 23 – الصغرى 11
  • أبو سمبل: العظمى 26 – الصغرى 14
