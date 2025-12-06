قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟
احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

في متابعة عاجلة للتطورات المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تلقّى إخطارًا رسميًا من شركة "غبور" يفيد بتعرض شاحنة نقل محمّلة بسيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026 لحادث تسبب في تضرر عدد من المركبات الجديدة.

وأكد الجهاز أنه يتابع الواقعة باهتمام كبير في إطار مسؤوليته الرقابية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، مشيدًا بسرعة استجابة شركة "غبور" في التواصل الفوري وتقديم المستندات والبيانات اللازمة حول الحادث دون تأخير.

6 سيارات متضررة.. وبياناتها الكاملة لدى الجهاز

وأوضحت الشركة في بلاغها أن الحادث أسفر عن تضرر ست سيارات، وقد زوّدت الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بكل مركبة، وجاءت كالآتي:

  • الشاسيه: LGWEFUA62TF801956 — المحرك: 25431537611
  • الشاسيه: LGWEFUA69TF801968 — المحرك: 25431537369
  • الشاسيه: LGWEFUA6XTF801901 — المحرك: 25431537424
  • الشاسيه: LGWEFUA66TF801913 — المحرك: 25431537626
  • الشاسيه: LGWEFUA60TF801809 — المحرك: 25431537391
  • الشاسيه: LGWEFUA64TF801862 — المحرك: 25431537390

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول أو بيع أي من هذه السيارات داخل السوق المصري بوصفها سيارات جديدة.

السجيني: أي محاولة لبيع السيارات المتضررة مخالفة جسيمة

من جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتحرك بحزم لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن تسويق السيارات المتضررة على أنها جديدة يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

وأكد أنه سيتم إحالة أي طرف يثبت تورطه في بيع أو محاولة بيع هذه المركبات للجهات القانونية المختصة لاتخاذ إجراءات رادعة.

دعوة للمواطنين: تحققوا من مصدر السيارة قبل الشراء

ودعا الجهاز جميع المواطنين إلى:

  • التأكد من مصدر السيارة قبل الشراء
  • التعامل فقط مع الوكلاء المعتمدين والجهات الرسمية
  • الإبلاغ الفوري عن أي محاولة بيع للسيارات المتضررة

وذلك عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالجهاز تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

التزام مستمر بحماية السوق والمستهلك

وأكد الجهاز أنه مستمر في جهوده لتعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، دعمًا لتوجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية.

وشدد في ختام بيانه على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لضمان الثقة بين المستهلكين والمورّدين، وتحقيق توازن عادل في المنظومة التجارية يضمن سلامة وجودة السلع المتداولة في السوق المصري.

سيارات سيارات ممنوعة جهاز حماية المستهلك غبور شركة غبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

ترشيحاتنا

مباراة مصر وبلجيكا

الكاشف يوجه سؤالا صعبا بعد وقوع منتخب مصر بمجموعة بلجيكا فى المونديال

عمر صلاح

عمر صلاح: لقاء الجونة سبب رحيلي ولست حزينا لإنتقال ثلاثي الزمالك للأهلي واحترم قرارات العميد

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

بالصور

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد