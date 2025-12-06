الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

جدل دائر بين المواطنين خلال الأيام الماضية حول انتشار ما يُعرف بـالدواجن السردة في الأسواق، بعد ضبط وزارة الزراعة لأحد المحال المخالفة بمحافظة الجيزة مما تزايدت تساؤلات المواطنين حول مدى سلامة الدواجن المطروحة للبيع ومدى خضوعها للرقابة البيطرية .

وفى البداية ،كشف الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن حقيقة التصريحات المتداولة حول انتشار الدواجن السردة بالأسواق ، خاصًة بعد قيام وزارة الزراعة بإغلاق أحد المحلات تبيع دواجن فاسدة ، قائلًا :" الفراخ آمنة تماما بالأسواق المصرية ولايوجد مايدعو للخطر ، كما أن هناك جهات رقابية على الدواجن من وزارتى الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ".

وأضاف “الزيني” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المواطنين تستطيع التفرقة بين الفراخ السردة او الفاسدة والدواجن الصالحة ، معلقا :" مش معنى انى فى واحد من المحلات بتبيع فراخ غير صالحة للإستهلاك يبقي كله كده".





وأشار “ نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلى أن الدواجن بطبيعتها سلعة سهل التعرف عليها وعلى صلاحيتها، لافتا إلى أننا ننتج 4.5 مليون دجاجة في اليوم وكلها يتم الرقابة عليها قبل الذبح .

رقابة بيطرية

ومن جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، :" أي فرخة تخرج من المزارع ويتم تداولها تخضع للفحوصات البيطرية والصحية الكاملة ويتم إصدار تصريح تداول مدته 24 ساعة ونتائج الفحوصات مدتها أسبوع".



وتابع طارق سليمان :" أي فرخة تخرج من المزرعة على أرض مصر تخضع لجميع الفحوصات الطبية والبيطرية لها ".

وأكمل طارق سليمان :" اي عنبر يفتح بيع الدواجن يأتي التجار لشراء الدواجن بمختلف الأوزان قد تكسر قدم أو جناح دواجن ولكن لا يوجد بها اي مشكلة صحية ولا يوجد أي طائر لديه مشكلة فيروسية ".

غير صالحة للاستهلاك

وتابع أن جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا توجد دواجن غير صالحة للاستهلاك.

الزراعة تضبط الدواجن الغير صالحة

وفى وقت سابق كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك من خلال لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التفتيش والمتابعة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، حيث أسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت (إحتقان، أنزفة، وتجمعات دموية)، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني بدون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج.



وبعد التأكد من المخالفات، التي تضمنت انتهاك قوانين (قانون ٥٣ لسنة ٦٦، وقانون ١٠ لسنة ٦٦، والقرار الوزاري ٥١٧ لسنة ٨٦)، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، حيث شملت المخالفات التي رصدتها اللجنة: الذبح خارج المجازر المرخصة، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، مخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.

ردع المخالفين



وشملت الإجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لردع المخالفين وحماية المستهلكين.



وفي سياق متصل تهيب وزارة الزراعة بضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط (المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي)، محذرةً من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جداً التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر.



