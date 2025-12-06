جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل وفد وزارة التجارة والصناعة السنغافورية لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية وفدًا رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة برئاسة د. فرانسيس تشونغ، مدير أول قسم جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (SAMEA)، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور تشونغ، تطلّع بلاده إلى إقامة شراكات اقتصادية جديدة داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن سنغافورة تعمل على تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر، بما يواكب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف عن خِطط بلاده لدراسة احتياجات السوق المصري بحلول يونيو المُقبل، تمهيدًا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، إلى جانب اتفاقيات مشابهة مع سنغافورة أُبرِمت مع تركيا وسريلانكا.

ودعا تشونغ جمعية رجال أعمال إسكندرية للمُشاركة في تحديد القطاعات الأكثر جذبًا للتجارة، مؤكدًا اهتمام سنغافورة بقطاعات التكنولوجيا، ريادة الأعمال، الصناعات الكيميائية، ومكونات السيارات البلاستيكية.

من جانبه، اكد٦ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية تعزيز التعاون مع سنغافورة لدعم أجندة الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن الخبرات السنغافورية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والأتمتة تمثّل قيمة مضافة يُمكن الاستفادة منها.



ودعا هنو، إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع من العلاقات التجارية التقليدية، موجّهًا الدعوة للوفد السنغافوري لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرُّف على الفرص الواعدة بها. وأكد أن مصر تُعد منصة تجارية استراتيجية تتيح الوصول إلى العديد من الأسواق، مُستعرضًا المزايا اللوجستية والجمركية التي تتمتع بها، ومقترحًا جذب صناعات سنغافورية للتصنيع في مصر خلال المرحلة المقبلة.

شارك في اللقاء كل من دانيال وانغ، المدير المساعد قسم جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، المدير فرقان أكرم خان، المساعد الأول قسم جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، و المهندس خالد مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس محمد حسن عبد القادر، رئيس لجنة النقل واللوجستيات، و المهندس شامل النعماني، نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال، والمهندس هشام أبو العلا، عضو الجمعية، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية.