فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

كشفت مديرية أمن سوهاج، حقيقة مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم خلاله ناشروه قيام أحد المرشحين بإحدى دوائر محافظة سوهاج بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه في انتخابات مجلس النواب.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو بصورة واسعة، ليتضح بالفحص أن المقطع قديم، وتم تداوله لأول مرة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقوم البعض بتعديله وإضافة اسم مرشح من محافظة سوهاج عليه بهدف تضليل الرأي العام.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد هوية القائمين على إعادة نشر الفيديو المفبرك، وتبين أنهم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.

وبضبطهم ومواجهتهم، اعترفوا بأنهم حصلوا على الفيديو من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأعادوا بثه ونسبه زورًا لمرشح منافس للمرشح الذي يدعمونه، في محاولة للإساءة إليه والتأثير على سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين.