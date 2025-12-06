روسيا .. قوات الدفاع الجوي دمرت 116مسيرة أوكرانية ليلا



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الدفاعية الجوية دمرت ليلا 116 مسيّرة أوكرانية في المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال ساعات الليل .

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية ، إلى أن القوات الاستراتيجية التابعة لها، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاص