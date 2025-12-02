الدفاع الروسية: القضاء على 265 جنديا أوكرانيا وتحرير بلدتين ومدن في زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدتي زيليوني جاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه؛ وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من تحرير بلدتي زيليوني جاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه، وأيضا تحرير مدينتي فوفشانسك في منطقة خاركوف، كما حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مدينة كراسنوارميسك في دونيتسك.



وأكد البيان أن القوات الروسية هزمت تشكيلات معادية في منطقتي جولاي-بولي وزاليزنيتشنوي في منطقة زابوروجيه، كما ألحقت قوات مجموعة "الشرق" القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 265 جنديًا، ودمرت 10مركبات، ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم، ومستودع إمداد خلال الـ 24 ساعة الماضية.