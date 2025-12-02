قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يشيد بـ أداء منتخب فلسطين: روح وعزيمة وإصرار
ارتدى ملابس سوداء.. حضور المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمته
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
أخبار العالم

الدفاع الروسية: القضاء على 265 جنديا أوكرانيا وتحرير بلدتين ومدن في زابوروجيه

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدتي زيليوني جاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه؛ وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.


وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من تحرير بلدتي زيليوني جاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه، وأيضا تحرير مدينتي فوفشانسك في منطقة خاركوف، كما حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مدينة كراسنوارميسك في دونيتسك.


وأكد البيان أن القوات الروسية هزمت تشكيلات معادية في منطقتي جولاي-بولي وزاليزنيتشنوي في منطقة زابوروجيه، كما ألحقت قوات مجموعة "الشرق" القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 265 جنديًا، ودمرت 10مركبات، ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم، ومستودع إمداد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزارة الدفاع الروسية مقاطعة زابوروجيه العملية العسكرية الخاصة مجموعة قوات الشرق مدينتي فوفشانسك في منطقة خاركوف القوات الروسية

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

