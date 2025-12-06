قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
إيران.. اعتقال عناصر شبكة من الحركة الملكية قبل تنفيذ مخططات إرهابية

أفادت وكالة أنباء فارس بأن الأمن الإيراني  اعتقل عناصر شبكة من الحركة الملكية عملاء للكيان الصهيوني حيث أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في تقرير عن تحديد هوية واعتقال عدد من العناصر التابعة للحركة الملكية والعميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني في عملية أمنية معقدة.

وكشفت التحقيقات أن عناصر هذه الشبكة، الذين كان يتم توجيههم من أوروبا، يعتزمون تنفيذ عدة عمليات إرهابية في مدن إيرانية مختلفة خلال أيام "الدفاع المقدس لمدة 12 يومًا".

ويُشار إلى أن  هؤلاء العناصر يحاولون الإخلال بالأمن العام من خلال نقل الأسلحة بشكل غير قانوني من الحدود الغربية للبلاد وإحداث فوضى في المناطق الحساسة.

وذكارت " فارس " أن من أبرز عناصر هذه الشبكة شخص يُدعى "سام رادبور"، الذي يعيش في أوروبا منذ سنوات، ويُدرّب مخاطبيه على استخدام الأسلحة وإثارة الفوضى عبر صفحاته الافتراضية.

وكان من المفترض أن تنزل هذه المجموعة إلى الشوارع وتنفذ أعمال عنف في حالة وقوع صراع أو هجوم أجنبي، بدلاً من تصوير "مواقع القصف" المزعومة.

وأبانت التحقيقات ان  رادبور يعمل في أوروبا، وخاصة في السويد، في بيئات أصبحت ساحات خلفية للجماعات الإرهابية؛ جماعات مثل منظمة المنافقين (مجاهدي خلق)، المسؤولة عن اغتيال أكثر من 17000 مواطن إيراني، وكذلك جماعة "الأهوازية"، التي قتلت وجرحت العشرات من الأبرياء في الهجوم الذي وقع في مدينة أهواز في 21 سبتمبر 2018.

ووفقًا لاعترافات عناصر الشبكة المعتقلين، كان رادبور على اتصال ببعض الشخصيات التابعة للحركة الملكية، بما في ذلك رضا بهلوي، وتلقى أوامره العملياتية من عناصر الموساد. ووفقًا للمعلومات المنشورة ، كانت المرحلة الأولى من هذا المخطط هي النقل السري للأسلحة إلى إيران.

ووفق التحقيقات ؛ فقد أبلغ رادبور رفاقه بوجود عناصر له في مدن حدودية مثل كرمانشاه وكردستان ولرستان، وأن الأسلحة، التي تم اختبارها سابقًا، كانت ستُخبأ في عبوات حلوى وتُرسل إلى أصفهان بالشاحنات.

وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تهدف لمهاجمة مراكز الشرطة وقواعد التعبئة (البسيج) ومراكز الأمن في الأيام الحرجة، بهدف إزالة "حاجز حراس الأمن"، بزعمهم، وتمهيد الطريق لزعزعة الأمن على نطاق واسع في العاصمة.

كما اعترف أحد عناصر هذه الشبكة بإرسال صور عن أحياء طهران وخطوط المترو إلى قائد المجموعة للتخطيط لعمليات تفجير محتملة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط بعض الأسلحة والمعدات التي استخدمتها هذه المجموعة ومصادرتها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي. ومن بين الوثائق التي تم الحصول عليها صور من محطات مترو طهران وبعض الأماكن العامة التي تم التخطيط لاستهدافها بعمليات تفجير. 
 

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

