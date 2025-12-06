أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حمدي رزق يوجه رسالة عاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن تأمين المدارس

وجه الإعلامي حمدي رزق، رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالبًا بضرورة إجراء كشف المخدرات على جميع العاملين في المدارس، سواء الخاصة أو العامة؛ لضمان سلامة الطلاب، ومنع أي أشكال من الانتهاكات أو الانحرافات السلوكية.

عمرو أديب ينفعل على الهواء بعد مأساة وفاة السباح الطفل يوسف

وعبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق حزنه لواقعة وفاة الطفل يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، الذي فارق الحياة بعد غرقه أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعد قمة الإهمال.

الفلاح هيسدد ازاي؟ مصطفى بكري يعلق على قرار الأوقاف برفع قيمة إيجار الأراضي

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفلاحين هيفضلوا طول عمرهم غلابة وكل أهدافهم في الدنيا، الزرع وتوفير الطعام للمعيشة.

مصطفى بكري: منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر كذب

وعلق الإعلامي مصطفى بكري، على انتشار شائعة بمنع دخول أصحاب الجلاليب ديوان محافظة الأقصر، بأمر من المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي

وشهدت حلقة برنامج دولة التلاوة إشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بالمتسابق محمد أحمد القلاجي، بعد متابعته لأحد المقاطع المنتشرة للمتسابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بنفسه مواقع التواصل الإجتماعي، ولديه مخلصين يقدمون له التقارير ليتخذ القرار المناسب.

تماسيح الزوامل تثير الذعر بين المواطنين.. وإنذار عاجل من بيطري الشرقية للأهالي

وفجّر الدكتور محمد بشّار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، مفاجأة غير متوقعة بشأن واقعة ظهور تماسيح داخل مصرف مائي بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، مؤكدًا أن اللجنة الميدانية لم تعثر على تمساح واحد كما تردد، بل رصدت أكثر من تمساح تتحرك داخل المياه.

حالة الطقس اليوم السبت 6 - 12- 2025.. سحب عالية وأمطار قادمة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 6 - 12 - 2025 حالة من البرودة في الأوقات المبكرة من الصباح ويعتدل الجو في فترات النهار ويعود للبرودة في المساء.

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت انخفاضا في درجات الحرارة المتوقعة وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية في توقعات حالة الجو.

الجدل مستمر| فتاة البشعة لجأت إليها لنفي تهمة الفاحشة.. والأزهر والإفتاء يتدخلان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة لجأت إلى البشعة لإثبات إنها عذراء وقت زواجها، بعد أن اتهمها زوجها بأنها لم تكن عذراء ذلك الوقت.

وأصبح الفيديو محور نقاش مجتمعي وقانوني، إذ اعتبره ناشطون حقوقيون انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرأة، وتهديدًا لسلامتها الجسدية والمعنوية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تكرس مفاهيم خاطئة عن الشرف، وتعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء.

كأس العرب| قناة MBC مصر تعلن إذاعة مباراة مصر والإمارات

وأعلنت قناة MBC مصر، عن إذاعة مباراة مصر والإمارات اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.