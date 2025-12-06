قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حمدي رزق يوجه رسالة عاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن تأمين المدارس

وجه الإعلامي حمدي رزق، رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالبًا بضرورة إجراء كشف المخدرات على جميع العاملين في المدارس، سواء الخاصة أو العامة؛ لضمان سلامة الطلاب، ومنع أي أشكال من الانتهاكات أو الانحرافات السلوكية.

عمرو أديب ينفعل على الهواء بعد مأساة وفاة السباح الطفل يوسف

وعبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق حزنه لواقعة وفاة الطفل يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، الذي فارق الحياة بعد غرقه أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعد قمة الإهمال.

الفلاح هيسدد ازاي؟ مصطفى بكري يعلق على قرار الأوقاف برفع قيمة إيجار الأراضي

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفلاحين هيفضلوا طول عمرهم غلابة وكل أهدافهم في الدنيا، الزرع وتوفير الطعام للمعيشة.

مصطفى بكري: منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر كذب

وعلق الإعلامي مصطفى بكري، على انتشار شائعة بمنع دخول أصحاب الجلاليب ديوان محافظة الأقصر، بأمر من المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي

وشهدت حلقة برنامج دولة التلاوة إشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بالمتسابق محمد أحمد القلاجي، بعد متابعته لأحد المقاطع المنتشرة للمتسابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بنفسه مواقع التواصل الإجتماعي، ولديه مخلصين يقدمون له التقارير ليتخذ القرار المناسب.

تماسيح الزوامل تثير الذعر بين المواطنين.. وإنذار عاجل من بيطري الشرقية للأهالي

وفجّر الدكتور محمد بشّار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، مفاجأة غير متوقعة بشأن واقعة ظهور تماسيح داخل مصرف مائي بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، مؤكدًا أن اللجنة الميدانية لم تعثر على تمساح واحد كما تردد، بل رصدت أكثر من تمساح تتحرك داخل المياه.

حالة الطقس اليوم السبت 6 - 12- 2025.. سحب عالية وأمطار قادمة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 6 - 12 - 2025 حالة من البرودة في الأوقات المبكرة من الصباح ويعتدل الجو في فترات النهار ويعود للبرودة في المساء.

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت انخفاضا في درجات الحرارة المتوقعة وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية في توقعات حالة الجو.

الجدل مستمر| فتاة البشعة لجأت إليها لنفي تهمة الفاحشة.. والأزهر والإفتاء يتدخلان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة لجأت إلى البشعة لإثبات إنها عذراء وقت زواجها، بعد أن اتهمها زوجها بأنها لم تكن عذراء ذلك الوقت.

وأصبح الفيديو محور نقاش مجتمعي وقانوني، إذ اعتبره ناشطون حقوقيون انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرأة، وتهديدًا لسلامتها الجسدية والمعنوية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تكرس مفاهيم خاطئة عن الشرف، وتعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء.

كأس العرب| قناة MBC مصر تعلن إذاعة مباراة مصر والإمارات

وأعلنت قناة MBC مصر، عن إذاعة مباراة مصر والإمارات اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

أخبار التوك شو وزير التربية والتعليم حمدي رزق عمرو أديب مصطفى بكري محمد القلاجي وزير الأوقاف الجلابية الأقصر

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

شهر رمضان 2026

موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

منتخب مصر

عينه على الفوز والتأهل.. موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

