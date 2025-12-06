قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحول من نجم لـ لاعب كاراتيه.. 4 حالات طرد واشتباكات حصيلة مسيرة نجم المغرب
الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2026 فى بداية تعاملات البنوك
أسعار الذهب اليوم السبت 6-12- 2025.. عيار 21 مفاجأة
أبرز مباريات اليوم السبت 6-12-2025 والقنوات الناقلة
قبل مواجهة الامارات الليلة..ترتيب مجموعة مصر فى كأس العرب
أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2026 فى بداية تعاملات البنوك

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات البنوك؛ لتحافظ العملة الخضراء الآن فى البنك المركزى المصرى على آخر مستوياتها عند: 47.5 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع، فيما استقر الدولار الأمريكى عالميًا قرب أدنى مستوى فى 5 أسابيع.

سعر الدولار اليوم في  البنوك المصرية:


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.5 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.47 جنيه للشراء.
47.57 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.52 جنيه للشراء.
47.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.53 جنيه للشراء.
47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
47.5 جنيه للشراء.
47.6 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.5 جنيه للشراء.
47.6 جنيه للبيع.

البنوك الجنيه المصرى الدولار البنك المركزى المصرى العملة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

ترشيحاتنا

حبس

تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال

أرشيفية

حبس عنصرين اجراميين في غسل 4 ملايين جنيه

عصام صاصا

عصام صاصا و15 متهما آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي .. غدًا

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد