تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد

يقام فى أسوان سباق " مرماح الخيول " ، والذى يتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل حيث يحرص أبناء القبائل العربية على تنظيم هذا السباق سنوياً على أرض أسوان وذلك في إطار الحرص الدائم لتوطيد العلاقات بين العائلات والأسر والقبائل المنتشرة على ضفاف نهر النيل

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد " على أحد أبرز هذه المهرجانات والفعاليات ، والسباقات والمنافسات ، وهو سباق " مرماح الخيول "

شهدت قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان تنظيم سباق المرماح السنوى للخيول والذي تستضيفه القرية كل عام ويتجمع فيه الآلاف من أبناء القبائل لمتابعة ومشاهدة المتنافسين على لقب أفضل "خيل رماح" بين خيول الصعيد.

مرماح بنبان

وقد أشار عبد العزيز العزازى أحد أهالى القرية وعضو لجنة التنظيم إلى أن المرماح موروث شعبى قديم ، ولازال أبناء القبائل العربية يحافظون على إقامته بصفة دورية وهو مقسم بين القرى المختلفة لـ22 مرماح داخل محافظة أسوان وحدها، وكان المرماح سابقاً يمتد لـ3 ليال، وتقوم لجنة التنظيم بطبع دعوات حضور ويتم توزيعها وتسليمها لعمد ومشايخ مختلف القرى بجانب الترويج للمرماح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وغيرها.

وقال عبد العزيز العزازى بأن قرية بنبان كانت تستضيف المرماح خلال شهر أبريل من كل عام وتم تعديل الموعد لشهر نوفمبر، ويشارك فيه هذا العام نحو 200 خيل من الخيول العربية والإنجليزية الأصيلة والتى برز اسمها مؤخراً فى السباقات واستطاعت أن تحقق لقب أفضل الخيول وتنال مع أصحابها كؤوس البطولات.

فيما أوضح إدريس ربيع من أهالى قرية بنبان ، وعضو لجنة التنظيم بأنه يسبق تنافس الخيول "ليلة المرماح" لقاء الأهالى بعضهم البعض، بعد أن وصلوا إلى قرية بنبان قادمين من شتى أنحاء قرى ومراكز محافظة أسوان ، وأيضاً مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتبدأ العائلات فى قرية بنبان باستضافة الوفود التى تحضر للمشاركة فى المرماح بأجود أنواع الخيول العربية والإنجليزية والمحلية.