الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في ختام اليوم الثاني من المحادثات بين واشنطن وكييف استمرار الاجتماعات في فلوريدا بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

مباحثات أمريكية أوكرانية في فلوريدا

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين سيواصلون المباحثات، يوم السبت، بشأن خطة لإنهاء حرب أوكرانيا.

وشارك في الاجتماعات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف، وأشارت الخارجية الأمريكية أن الطرفان اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات لخفض التصعيد ووقف أعمال القتل.

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".