مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة "الأونروا".. وتطالب بتوفير التمويل المستدام

أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية يوم السبت، عن ترحيبها بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.

مصر ترحب بتجديد ولاية الأونروا

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "ترحب جمهورية مصر العربية بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وهو تجديد حظي بتأييد واسع من ١٥١ دولة عضوا، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".

وأكدت مصر بحسب البيان دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل، فإنها تشدد على أن دور الوكالة يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت بأن وجود الأونروا يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسؤولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.