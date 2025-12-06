سموتريتش وساعر يطلقان أكبر خطة دعاية عالمية لإسرائيل لجذب "المؤثرين"

اتفق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزير الخارجية جدعون ساعر على تخصيص ميزانية قدرها 2.35 مليار شيكل (ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي) لحملات الدعاية والترويج، كجزء من الميزانية الإسرائيلية الجديدة لعام 2026 التي عُرضت يوم الجمعة.

حملة دعاية عالمية لإسرائيل

ستُستخدم هذه الميزانية في حملات التوعية والترويج لإسرائيل عالميًا، وقد أقرّت حكومة الاحتلال بالفعل مليار شيكل.

إلى جانب زيادة الميزانية، وافقت حكومة الاحتلال على اقتراحي بإنشاء وحدة للدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية وبناءً على ذلك، سيتم تعيين رئيس لوحدة الدبلوماسية العامة في الوزارة، كما هو الحال مع رئيس الوحدة السياسية. وستنسق الوحدة عمل الوزارة في مجال الدعاية، كما قال ساعر.

وأضافت الحكومة في بيان لها أن الميزانية ستُستخدم أيضًا، من بين أمور أخرى، لتمويل حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وجلب وفود من قادة الرأي والمسؤولين المنتخبين والمؤثرين وغيرهم إلى إسرائيل.

وأوضح ساعر: "يستثمر أعداؤنا مبالغ طائلة ضدنا في هذا. لقد تصرفت إسرائيل بوسائل متواضعة للغاية، ويجب عليها الآن زيادة الموارد واعتماد أساليب جديدة ومتطورة. لا تزال المبالغ المُعتمدة متواضعة مقارنةً بالتحديات التي تواجهها إسرائيل في العالم، لكن هذا إنجاز كبير".

والآن، ستحتاج الميزانية، التي انتقدتها بالفعل شخصيات معارضة مثل يائير لابيد (يش عتيد)، إلى إقرارها في الكنيست قبل أن تصبح رسمية.

الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي

من أبرز بنود ميزانية 2026 زيادة الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي، وهو ما اتفق عليه سموتريتش ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقب مفاوضات.

ووفقًا لمسودة الميزانية، سيصل الإنفاق إلى 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لعام 2026.

كانت حرب إسرائيل وحماس مكلفة لإسرائيل، حيث أنفقت 100 مليار شيكل عام 2024 على صراعاتها مع حماس وحزب الله في لبنان.

وأعلن مكتب سموتريتش أن ميزانية الدفاع لعام 2026 زادت بمقدار 47 مليار شيكل مقارنةً بعام 2023، عشية الحرب.

وقال سموتريتش، وفقًا لمكتبه: "نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضًا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين".