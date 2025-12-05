قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة 

واجه منتخب مصر منافسيه الثلاث في المجموعة 10 مرات عبر التاريخ، وحقق نتائج إيجابية قوية، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض للهزيمة في مناسبتين، مسجّلًا 16 هدفًا مقابل 10 اهتزت بها شباكه.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا 

يستهل الفراعنة مشوارهم في المونديال بمواجهة بلجيكا.
وتقابل المنتخبان 5 مرات، انتصر خلالها منتخب مصر في 4 مواجهات، كان آخرها في الكويت عام 2022 بثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، مقابل هدف لأوبيندا، في لقاء ودي أثبت قوة المنتخب المصري أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

نيوزيلندا.. مواجهة معتادة بتفوق مصري كامل

يلتقي المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية.
المواجهات الثلاث السابقة بينهما جاءت جميعها في صالح مصر؛ تعادلان في عام 1999 بنتيجة (1–1)، ثم فوز بهدف لإبراهيم حسن في مواجهة ودية ثالثة. وفي عام 2024 كرر المنتخب انتصاره بهدف مصطفى محمد في أول مباراة يقودها حسام حسن.

تاريخ مواجهات إيران مع منتخب مصر 

اختتمت المواجهات التاريخية أمام إيران بنتائج متقاربة.
فقد خسر منتخب مصر المباراة الأولى عام 1975 بنتيجة (1–2)، قبل أن تنتهي المواجهة الثانية عام 2000 بالتعادل (1–1)، ثم تفوق المنتخب الإيراني عبر ركلات الترجيح، وسجل هدف مصر يومها حسام حسن.

 

تباينت ردود الأفعال الخارجية على مجموعة الفراعنة؛ فبينما أبدت صحف نيوزيلندا تشاؤمًا بشأن فرصة المنتخب في تخطي دور المجموعات، قللت تقارير إيرانية من قوة المنتخب المصري، معتبرة أن فرصته في المجموعة “ليست مضمونة”.

مجموعة مصر كأس العالم قرعة كأس العالم

