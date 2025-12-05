فصل الكهرباء عن 9 قرى ومناطق بكفر الشيخ .. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي، غدًا عن 9 قرى ومناطق في محافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: جزء من سنهور المدينة، جزء من دمرو، حاذق وتوابعها، بني بكار وتوابعها، مجلس المدينة وقلين البلد، منشية ناصر وتوابعها، مجلس قروي الوزارية والقرى التابعة لها، منطقة مجلس المدينة بالرياض.

وأشارت إلى فصل الكهرباء يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لهذه المناطق، ماعدا منطقتي مجلس مدينة قلين وقلين البلد يبدأ فصل الكهرباء من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.