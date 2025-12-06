شوقي يكشف كواليس أمم إفريقيا 2021 وموقف كيروش بعد الخسارة من نيجيريا

كشف محمد شوقي، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش، تفاصيل مهمة حول ما دار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف.

وأوضح شوقي في تصريحات مع أحمد شوبير:أن كيروش لم يكن شخصية عصبية كما يعتقد البعض، بل كان يتميز بقدرة كبيرة على فهم التعامل مع الجميع بشكل فردي. ورغم تلقيه ضغوطًا من بعض المسؤولين لتحقيق لقب البطولة، إلا أنه ظل ثابتًا ويحظى بمساندة الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد شوقي أن الخسارة من نيجيريا سببت حالة من الجدل حول رحيل كيروش، قبل أن يفاجئ المدرب لاعبيه بقوله: “هو الناس بتتكلم في شرط جزائي إيه؟ أنا ممكن أمشي دلوقتي ومش عايز حاجة”. وأشار إلى أن كيروش كان يتابع كل ما يقال عنه عبر فريق إعلامي خاص، وأن حازم إمام كان أحد الداعمين للجهاز في تلك الفترة.

تقييم وضع حسام حسن وضرورة المساندة

وفي سياق حديثه عن المنتخب الحالي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، شدد شوقي على أن النتائج وحدها هي التي ستحسم مستقبل الجهاز الفني. وطالب الجماهير والإعلام بالتركيز على دعم المنتخب في الوقت الحالي وتأجيل التقييم إلى ما بعد انتهاء المباريات الرسمية.

محمد صلاح.. عقلية مختلفة ومسؤوليات داخل المنتخب

تطرق شوقي للحديث عن محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري يتمتع بقوة عقلية تجعله قادرًا على تجاوز أي أزمة دون الحاجة لنصائح أو دعم إضافي. وأضاف أن صلاح كان يتابع بنفسه وجبات اللاعبين خلال معسكرات المنتخب في حقبة كيروش، في إطار حرصه على التفاصيل ودوره القيادي.

كما تحدث عن مصطفى محمد، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى الهدوء والثقة ليظهر أفضل ما لديه. وأكد أن وجود صلاح ومرموش يمنح المنتخب هيبة لدى المنافسين، وهو ما يجب استغلاله.

كواليس مباراة السنغال وتصفيات كأس العالم

روى شوقي تفاصيل جديدة من مباراة إياب تصفيات كأس العالم أمام السنغال، موضحًا أن الفريق واجه أزمة في طريقه إلى الملعب بسبب التكدس المروري، حتى إن بعض اللاعبين كانوا بحاجة لاستخدام دورات المياه دون جدوى.

وكشف أن ترتيب منفذي ركلات الترجيح اختلف عن نهائي أمم إفريقيا، حيث تقرر أن يبدأ صلاح وزيزو لإعطاء الثقة لبقية اللاعبين، لكن المنتخب لم يوفَّق.

كما أوضح سبب استبدال محمد شريف أمام الكاميرون، مؤكدًا أن القرار كان فنيًا بحتًا من أجل الاستعداد لركلات الترجيح ودخول زيزو باعتباره أحد أفضل المسددين.

تصفيات كأس العالم 2026 وتحذير من مواجهة إيران

وفي ختام حديثه، أشار شوقي إلى أن ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 يبدو خادعًا، مؤكدًا ضرورة حسم التأهل قبل مواجهة إيران في المباراة الثالثة، لأنها ستكون الأصعب إذا كان الصراع على بطاقة التأهل ما زال قائمًا



