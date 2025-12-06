والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته

أعلن والد الفنان أمير المصرى وفاة شقيقته آمال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب والد الفنان امير المصري: "إنا لله وإنا إلیه راجعون" (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي الحبيبة والوحيدة "آمال" وأنا خارج البلاد للأسف الشديد، اللهم اغفر لها وارحمها واعفو عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس أمين يارب العالمين.

وتابع : الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ونسألك يا الله الصبر والسلوان في مصابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يشارك الفنان أمير المصري بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بدورته الخامسة، ومن المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.



تم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.



وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.



فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، امير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد .



شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.



يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.





