فن وثقافة

أمير المصري: لا أنسى لحظة إبلاغي بافتتاح فيلمي مهرجان البحر الأحمر

محمد نبيل

أعرب النجم أمير المصري عن فخره بافتتاح فيلمه الأحدث "Giant" فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مؤكدا أنه لا ينسى لحظة إبلاغه باختيار الفيلم، خاصة وانه بذل مجهودا مضاعفا خلال التحضيرات الخاصة به ما تطلب خضوعه لتدريبات يومية وصلت إلى ٧ ساعات.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والافلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان ايضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الاحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات" الذي يشهد مشاركة حصرية من الفنان جيانكارلو اسبوزيتو.

