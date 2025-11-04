بطولة أمير المصري.. تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الخامسة بعرض فيلم “العملاق” للمخرج البريطاني-الهندي روان أثالي، الذي يروي القصة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني-اليمني نسيم حميد.

ويُعرض الفيلم وهو من بطولة الممثل المصري-البريطاني أمير المصري، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 4 ديسمبر 2025.

ويروي فيلم "العملاق" قصّة حياة بطل الملاكمة البريطاني-اليمني الأمير نسيم حميد، وكلّ ما انطوت عليه من محطات ملهمة، باعتباره أحد أبرز رموز الملاكمة في المملكة المتحدة، بدءاً من طفولته المتواضعة إلى مسيرة نجاحه المذهلة نحو بطولة العالم، مسلّطاً الضوء على علاقته الوطيدة بمدرّبه الإيرلندي بريندان إنجل والدور المحوري الذي لعبته في مسيرته الرياضية الباهرة.

وكان ثمن نجاحه في الملاكمة باهظاً، حيث واجه نسيم الكثير من العنصرية والكراهية تجاه الإسلام خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ليصبح أيقونة في عالم الرياضة.

ويلقي الفيلم الضوء على العلاقة العميقة والمميّزة التي تجمع "حميد" ببريندان والدور البارز الذي لعبه مدرّبه في مسيرته الناجحة، ليقدّم للمشاهد قصة حياة الأمير الملهمة والتجربة التي جعلت منه أحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة.



وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية: "يُجسّد اختيارنا لفيلم "العملاق" لافتتاح الدورة الخامسة احتفاءً فنيا بالمواهب الإقليمية التي أثبتت حضورها على الساحة السينمائية العالمية، عبر قصة بطلٍ عربيٍ عالميٍ في مجال الملاكمة، والتي تروي رحلة كفاحٍ تُلهم الأجيال وتُجسّد الاعتزاز بالهوية. ويُبرز الفيلم الحضور المتنامي للمبدعين العرب في الإنتاجات الدولية، إلى جانب نجومٍ عالميين، تأكيدًا على أن السينما العربية باتت اليوم قوةً مؤثرةً في المشهد العالمي."

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر

الأحمر.

وينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز

السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.