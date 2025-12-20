طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

تُعد بقع الزيت من أكثر البقع إزعاجًا على الملابس، لأنها تنتشر سريعًا داخل نسيج القماش، وقد تتحول من بقعة بسيطة إلى أثر دائم إذا تم التعامل معها بطريقة خاطئة. المشكلة لا تكمن في البقعة نفسها، بل في التصرف الخاطئ خلال الدقائق الأولى من ظهورها.

لذلك، إذا لاحظتِ بقعة زيت على ملابسك، توقفي قليلًا قبل إدخالها إلى الغسالة، لأن الخطوة الصحيحة في البداية قد تنقذ القطعة تمامًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الخطأ الأكثر شيوعًا

تقع كثير من ربات البيوت في خطأ غسل الملابس الملطخة بالزيت مباشرة بالماء الساخن أو وضعها في الغسالة فورًا. هذه الخطوة تؤدي إلى تثبيت الزيت داخل ألياف القماش، ما يجعل إزالته لاحقًا أكثر صعوبة، بل قد يصبح مستحيلًا.

  • القاعدة الذهبية الأولى:
    لا تستخدمي الماء الساخن مع بقع الزيت أبدًا في البداية.
  • الخطوة الأولى قبل أي تنظيف
  • بمجرد ملاحظة بقعة الزيت، استخدمي منديلًا ورقيًا أو مناديل المطبخ، واضغطي برفق على مكان البقعة دون فرك. الهدف من هذه الخطوة هو امتصاص أكبر قدر ممكن من الزيت الزائد قبل أن يتغلغل داخل القماش.
    الفرك في هذه المرحلة قد يؤدي إلى انتشار البقعة بدلًا من تقليلها.
  • المادة البسيطة التي تصنع الفارق
بعد امتصاص الزيت السطحي، تأتي الخطوة الأهم، وهي استخدام مادة تمتص الدهون، مثل:

  • النشا
  • الدقيق الأبيض
  • بيكربونات الصوديوم
  • انثري كمية مناسبة من إحدى هذه المواد على البقعة، وتأكدي من تغطيتها بالكامل، ثم اتركيها لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة. تعمل هذه المواد كالإسفنج، حيث تمتص الزيت من داخل الألياف دون الإضرار بالقماش.
  • بعد انتهاء المدة، أزيلي البودرة بلطف باستخدام فرشاة ناعمة أو أطراف الأصابع.

استخدام سائل غسيل الأطباق

  • في الخطوة التالية، ضعي نقطة صغيرة من سائل غسيل الأطباق مباشرة على مكان البقعة، ودلّكيها برفق باستخدام أطراف أصابعك. سائل الأطباق مصمم في الأساس لتفكيك الدهون، ولذلك يُعد من أكثر الحلول فاعلية لإزالة بقع الزيت.
  • اتركي السائل على القماش لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي المكان بالماء الفاتر، وليس الساخن.

الغسيل بالطريقة الصحيحة

بعد تنفيذ الخطوات السابقة، يمكن غسل القطعة في الغسالة كالمعتاد، مع مراعاة ما يلي:

  • استخدام ماء بارد أو فاتر
  • غسل القطعة بمفردها إن أمكن
  • عدم استخدام المجفف الحراري قبل التأكد من اختفاء البقعة تمامًا
  • الحرارة المرتفعة قد تثبّت أي أثر متبقٍ من الزيت بشكل نهائي.

ماذا عن بقع الزيت القديمة؟

حتى إذا كانت البقعة قديمة أو سبق غسلها من قبل، فلا تفقدي الأمل. يمكن تكرار نفس الخطوات السابقة، وقد تحتاجين إلى إعادة العملية مرتين أو ثلاثًا للحصول على نتيجة مرضية. في كثير من الحالات، تختفي البقعة تدريجيًا مع الصبر وعدم التسرع.

  • أنواع الأقمشة وكيفية التعامل معها
  • القطن والجينز: تتحمل هذه الطريقة بشكل جيد
  • الأقمشة الرقيقة مثل الحرير أو الصوف: يفضل اختبار الطريقة على جزء مخفي أولًا
  • الملابس الملونة: تجنبي تمامًا استخدام الكلور أو أي مواد مبيّضة قوية

أخطاء يجب تجنبها

  • فرك البقعة بعنف
  • استخدام الماء الساخن في البداية
  • إدخال الملابس المجفف قبل زوال البقعة
  • خلط الكلور مع بقع الزيت

لماذا تنجح هذه الطريقة؟

تعتمد هذه الحيلة على مبدأين أساسيين:
الأول هو امتصاص الزيت قبل تثبيته داخل القماش، والثاني هو تفكيك الدهون بدلًا من نشرها. لهذا السبب، تكون النتيجة فعّالة في أغلب الحالات، سواء مع البقع الحديثة أو القديمة.

