قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كن صادقا في مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..كن صادقا
برج العقرب حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..كن صادقا
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..كن صادقا، اليوم، كن صادقًا وعميقًا في مشاعرك مع شريكك، فالكلمات المؤثرة اليوم تصنع فرقًا كبيرًا في حياتكما العاطفية.

صفات برج العقرب

  • غامض وعاطفي، يتمتع بقوة الشخصية.
  • مخلص ومركز، لكنه حساس جدًا تجاه الخيانة.
  • مغامر وذكي، يحب السيطرة أحيانًا.
  • شغوف ويبحث دائمًا عن العمق في العلاقات.

مشاهير برج العقرب

  • رايان رينولدز الممثل
  • كيت وينسلت الممثلة
  • سمية الخشاب
  • درو باريمور الممثلة

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب للمبادرة في المشاريع المهمة. حكمتك وذكاؤك سيساعدانك على تجاوز العقبات بسرعة. الابتعاد عن التسرع في اتخاذ القرارات المالية والمهنية سيضمن لك النجاح.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقتك العاطفية اليوم تحتاج للصراحة والتقدير المتبادل. للأعزب، لقاء اليوم قد يكون بداية علاقة جادة. التواصل المفتوح والمشاعر الصادقة سيزيدان الانسجام.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

اهتم بجهازك المناعي من خلال التغذية المتوازنة والرياضة الخفيفة. حاول تجنب الضغط النفسي والعاطفي، فالتوتر قد يؤثر على نشاطك اليومي.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة مناسبة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة العاطفية. الالتزام بأسلوب حياة صحي سيساعدك على الحفاظ على الطاقة والحيوية، وسيتيح لك فرصًا للنجاح المهني والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

ترشيحاتنا

الطقس

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

صدوع أرضية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

موظفين

عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد