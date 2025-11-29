برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الغد قد يدفعك للإسراع في قرارات معينة، لكن الفلك يحذرك من الاندفاع.

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الخوف قد يضغطك، لكنه ليس دليلًا يُتّبع، خذ وقتك في التفكير… سيمنحك ذلك ثباتًا أكبر.

صفات برج الجدي

جاد وعملي ودقيق.

يحب العمل والإنجاز.

ثابت وقوي الإرادة.

حساس لكنه يخفي مشاعره.

مشاهير برج الجدي

دواين جونسون

ياسمين عبد العزيز

ليام هيمسورث

إلهام شاهين

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تدع الضغط يجبرك على اتخاذ قرار غير مدروس.

انتبه للتفاصيل وراقب كل خطوة.

اليوم مناسب للتخطيط لا التنفيذ.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة بحاجة لهدوء وفهم أكبر.

توقع لقاء أو حوارا يفتح باب الانفراج.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

قلل الجهد البدني والفكري.

حاول ممارسة رياضة بسيطة.

برج الجدي وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة