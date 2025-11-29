مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل

أعرب البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي عن رضاه الكامل عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام النادي الأهلي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

إشادة بالأداء والفريق المنافس

وأكد سانتوس في تصريحاته التليفزيونية أن المباراة كانت قوية ومثيرة من الطرفين، موضحًا أن فريقه نجح في الظهور بمستوى مميز استحق من خلاله الخروج بنتيجة أفضل. وأضاف:

“كانت مباراة كبيرة، حصلنا على نقطة مهمة، لكننا كنا نستحق الثلاث نقاط بالنظر للمستوى الذي قدمناه طوال اللقاء.”

وأشاد المدير الفني بقوة الأهلي، معتبرًا أنه أحد أفضل الأندية في القارة الإفريقية ومن بين الأقوى على مستوى العالم، لكنه شدد على أن فريقه لم يتراجع أو يخشَ قوة الخصم، بل ظهر بشخصية قوية طوال أحداث اللقاء.

سيطرة في الدقائق الأخيرة

وأوضح سانتوس أن الجيش الملكي كان الطرف الأفضل في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا:

“سيطرنا على آخر 15 دقيقة، وكنا متواجدين باستمرار داخل منطقة جزاء الأهلي وصنعنا أكثر من فرصة خطيرة.”

وأشار إلى أن الروح القتالية للاعبين والتشجيع الكبير من الجماهير شكّلا دافعًا مهمًا، مضيفًا أن الجمهور «يجب أن يكون فخورًا» بما قدمه الفريق.

طموحات التأهل ومواصلة المشوار

وأكد المدير الفني أن الفريق لا يزال بحاجة لحصد نقاط إضافية من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، مشددًا على أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة، لكن الجيش الملكي سيسعى للاستمرار بنفس الروح والأداء الذي ظهر به أمام الأهلي.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

وانتهت الجولة الثانية باشتعال الصراع داخل المجموعة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل دون أي خسارة، متساويًا مع يانغ أفريكانز الذي يمتلك الرصيد ذاته بعد خوض مباراتين انتهتا أيضًا بفوز وتعادل. ويأتي الجيش الملكي ثالثًا بنقطة واحدة فقط من تعادل وخسارة



