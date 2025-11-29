قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل

الاهلي والجيش الملكى
الاهلي والجيش الملكى
رباب الهواري

أعرب البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي عن رضاه الكامل عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام النادي الأهلي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

إشادة بالأداء والفريق المنافس

وأكد سانتوس في تصريحاته التليفزيونية أن المباراة كانت قوية ومثيرة من الطرفين، موضحًا أن فريقه نجح في الظهور بمستوى مميز استحق من خلاله الخروج بنتيجة أفضل. وأضاف:

“كانت مباراة كبيرة، حصلنا على نقطة مهمة، لكننا كنا نستحق الثلاث نقاط بالنظر للمستوى الذي قدمناه طوال اللقاء.”

وأشاد المدير الفني بقوة الأهلي، معتبرًا أنه أحد أفضل الأندية في القارة الإفريقية ومن بين الأقوى على مستوى العالم، لكنه شدد على أن فريقه لم يتراجع أو يخشَ قوة الخصم، بل ظهر بشخصية قوية طوال أحداث اللقاء.

سيطرة في الدقائق الأخيرة

وأوضح سانتوس أن الجيش الملكي كان الطرف الأفضل في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا:

“سيطرنا على آخر 15 دقيقة، وكنا متواجدين باستمرار داخل منطقة جزاء الأهلي وصنعنا أكثر من فرصة خطيرة.”

وأشار إلى أن الروح القتالية للاعبين والتشجيع الكبير من الجماهير شكّلا دافعًا مهمًا، مضيفًا أن الجمهور «يجب أن يكون فخورًا» بما قدمه الفريق.

طموحات التأهل ومواصلة المشوار

وأكد المدير الفني أن الفريق لا يزال بحاجة لحصد نقاط إضافية من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، مشددًا على أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة، لكن الجيش الملكي سيسعى للاستمرار بنفس الروح والأداء الذي ظهر به أمام الأهلي.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

وانتهت الجولة الثانية باشتعال الصراع داخل المجموعة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل دون أي خسارة، متساويًا مع يانغ أفريكانز الذي يمتلك الرصيد ذاته بعد خوض مباراتين انتهتا أيضًا بفوز وتعادل. ويأتي الجيش الملكي ثالثًا بنقطة واحدة فقط من تعادل وخسارة


 

الاهلي الجيش الملكى اخبار الاهلي دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

ترشيحاتنا

النجم هاني رمزي

وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وتكريمه بحفل الختام

يسرا تُسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش

يسرا تسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد