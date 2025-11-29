بخاف من الحسد .. مروة عبدالمنعم: توقفت عن لايفات تيك توك بعد التنمر

كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية عن سبب ابتعادها عن الظهور عبر لايف تيك توك، مؤكدة أن التجربة كانت مختلفة تمامًا عن حياتها الطبيعية، لكنها توقفت عنها بعد تعرضها لموجات من الهجوم والتنمّر.

وقالت مروة خلال اللقاء:“بخاف من الحسد.. ولايف التيك توك حياة مختلفة خالص، وأنا بطلت أظهر عليه بعد اللي شوفته من هجوم وتنمّر كتير”.

وأوضحت أنها لم تتوقع هذا الكم من التعليقات السلبية، مما جعلها تعيد التفكير في تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي، مفضّلة التركيز على أعمالها الفنية والجمهور الذي يتابعها من خلالها.

وأشارت إلى أنها أصبحت أكثر حرصًا في الظهور الإعلامي، خاصة بعد التجربة التي وصفتها بـ“المُرهقة نفسيًا”.



